Vlahovic: "Orgoglioso di essere alla Juve, sogno di vincere la Champions"

L'INTERVISTA

L'attaccante serbo ha le idee chiare sul futuro: "Lavoro duramente e darò il massimo per riuscirci"

© Getty Images "Il mio sogno è vincere la Champions League con la Juventus, lavoro duramente e darò il massimo per riuscirci". Parole di Dusan Vlahovic, che ha le idee chiarissime sul suo futuro, ovviamente in bianconero. "Il museo della Juventus è pieno di storia, è un luogo dove puoi vedere trofei, maglie indossate da giocatori con oltre 300 presenze e rivivere momenti leggendari. È un'esperienza esaltante venire qui e testimoniare la storia del club. Provo un profondo senso di orgoglio nel far parte di questa squadra e sono determinato a dare il massimo", ha detto l'attaccante serbo in una lunga intervista al canale Youtube della Lega Serie A.

"Il primo giorno in cui sono entrato alla Juventus è stato il momento più bello. Vedere i tifosi, lo staff, i miei compagni di squadra e la conferenza stampa in cui sono stato presentato. E naturalmente il mio debutto allo Stadium con il mio primo gol, anche se non ricordo la data esatta, era contro il Verona - ha detto ancora Vlahovic - Quando sono arrivato, ho avuto il privilegio di giocare al fianco di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Sono entrambi individui incredibili che mi hanno aiutato a integrarmi nella squadra. Ho avuto anche colloqui con Del Piero, Buffon e Marchisio, che mi hanno spiegato cosa significa giocare per la Juventus. Sono grato a tutti loro".