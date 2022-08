I tifosi sul piede di guerra, il Manchester United rinuncia ad Arnautovic

TRATTATIVA SALTATA

Marcia indietro dei Red Devils: l'austriaco rimane al Bologna

© Getty Images Marko Arnautovic non tornerà in Premier League per vestire la maglia del Manchester United. Una volta saputo dell'interessamento, i tifosi dei Red Devils hanno sommerso di proteste il club che, pronto al rilancio dopo un no del Bologna alla prima offerta, hanno deciso di rinunciare all'attaccante austriaco. Per la felicità di Mihajlovic che punta molto sul suo bomber.

United, CR7 in panchina quasi un'ora









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Manchester sponda United è sempre più una polveriera, tra il caso Ronaldo e la sconfitta shock al debutto contro il Brighton. Ten Hag è alla disperata ricerca di un centravanti, pare che nessuno voglia vestire la storica casacca dei Red Devils e l'ultima idea della dirigenza ha mandato su tutte le furie la già frustrata tifoseria. "Uno scherzo di poco gusto" il modo in cui i supporters avevano apostrofato l'eventuale arrivo di Arnautovic. Uno che conosce bene la Premier, per aver giocato prima con lo Stoke City (dal 2013 al 2017) e poi con il West Ham (2017-2019), ma evidentemente non ritenuto all'altezza di un club così blasonato che non riesce più a tornare agli antichi fasti.

Vedi anche Calcio estero Ronaldo-United, non c'è pace. I tifosi: "Vattene"