Higuain chiama Messi all'Inter Miami: Il "club lo vuole, vedremo..."

DAGLI USA

Il bomber si racconta e poi punge anche Cristiano Ronaldo

Gonzalo Higuain riaccende i riflettori su un possibile approdo di Lionel Messi in Major League a fine carriera. "Credo che Leo abbia firmato un contratto di due o tre anni con il Paris Saint-Germain - ha raccontato a Espn l'attaccante dell'Inter Miami, la squadra di David Beckham - Non ci siamo messi d'accordo pero' il club lo vuole. Vedremo...".

L'ex attaccante di Napoli, Juventus e Real Madrid ricorda così la sua parentisi spagnola: "Non mi sarei mai aspettato di fare carriera al Real, ero convinto che sarei rimasto a giocare ancora per un paio di anni al River Plate prima di andare in Europa. E poi a Madrid ero convinto che sarei finito in prestito o al Castilla ma ricordo che mio padre mi disse di non aver paura. Ho giocato con Benzema, fra di noi c’è stata sempre competizione leale. Quando è arrivato Cristiano Ronaldo ha segnato 25 gol, io uno in più. Incredibile. Per quanto riguarda il futuro non ho ancora deciso cosa fare dopo la fine del contratto. Non escludo di prendermi un anno sabbatico.

Capitolo Nazionale: "Chiaramente si prova una sensazione diversa osservando la squadra da fuori. Sono molto contento della vittoria in Coppa soprattutto per Leo. L’ho chiamato subito dopo la sfida con il Brasile. Però sono e resterò una persona che prende una decisione la prende. Forse perderò l’opportunità di essere campione con l’Argentina, ma non vedo alcuna possibilità di andare in Qatar. Ho passato anni difficili, sono molto provato fisicamente e mi sento totalmente disconnesso dalla nazionale. Ho deciso di non giocare più per l’albiceleste. Oggi la mia priorità è che la mia famiglia non soffra la mia mancanza. Non sono un robot, ho sofferto a non vincere con la nazionale, ma ho anche ottenuto molto più di quanto sognassi".