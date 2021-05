Germania, Hansi Flick nuovo ct dopo l'Europeo

L'ANNUNCIO

L'ex tecnico del Bayern ha firmato fino al 2024, ha già vinto un Mondiale da vice di Loew

Hansi Flick è il nuovo commissario tecnico della Germania e, dopo l'Europeo, prenderà il posto di Joachim Loew. Il 56enne ormai ex allenatore del Bayern Monaco ha firmato un contratto fino al 2024 a partire dal 1 luglio di quest'anno, dopo la risoluzione contrattuale dello stesso Loew che lascerà la nazionale al termine del torneo continentale. Flick è stato assistente di Loew dal 2006 al 2014, vincendo il Mondiale in Brasile, prima di diventare il direttore sportivo della DFB.

Dopo un periodo da direttore generale all'Hoffenheim, nelle ultime due stagioni Hansi Flick ha guidato il Bayern da capo allenatore conquistando sette titoli tra cui Bundesliga, Champions League e Mondiale per club.

"Sono molto felice di poter lavorare come ct - ha dichiarato alla firma Flick -, è andato tutto sorprendentemente veloce fino alla firma. Non vedo l'ora di vedere la grande qualità dei giocatori che avrò a disposizione per affrontare i prossimi tornei con ottimismo, come l'Europeo in casa nel 2024".