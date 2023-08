Gabri Veiga tradisce Napoli e va in Arabia: ufficiale all'Al Ahli

E alla fine è anche ufficiale: Gabri Veiga è un nuovo giocatore dell'Al Ahli. Il centrocampista 21enne, a lungo principale obiettivo per il reparto centrale del Napoli di Rudi Garcia, ha infatti scelto l'Arabia che si è messa in mezzo tra gli azzurri e il Celta Vigo per la conclusione della trattativa che avrebbe portato il giovane spagnolo all'ombra del Vesuvio. Veiga che guadagnerà 12,5 milioni a stagione (il Napoli ne aveva offerti 2,2) e permetterà al Celta di rimpinguare le casse con i 40 milioni in arrivo dai sauditi. In Arabia il 21enne troverà come compagni Ibanez, Kessie, Mahrez, Firmino e Saint-Maximin.