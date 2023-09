Fabio Grosso nuovo allenatore del Lione: contratto fino al 2024

LIGUE 1

L'ex Campione del Mondo del 2006 ha firmato con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione

© Getty Images Fabio Grosso riparte dalla Ligue 1. L'ex Campione del Mondo del 2006 è infatti il nuovo allenatore dell'Olympique Lione. L'annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club francese. "Il primo giocatore italiano a vestire i nostri colori tra il 2007 e il 2009 aggiunge una nuova pagina alla sua storia personale con il nostro Club - si legge nel comunicato - Bentornato a casa!". "L'ex difensore della Nazionale italiana, Campione del Mondo nel 2006, ha firmato fino al 30 giugno 2024, con la possibilità di prolungare il contratto per un'ulteriore stagione", prosegue la nota annunciando l'arrivo in panchina dell'ex tecnico del Frosinone.

"Nelle sue due stagioni all'OL, Fabio Grosso ha giocato 78 partite tra tutte le competizioni e ha vinto la doppietta Coppa-Campionato nel 2008, insieme a Remy Vercoutre - continua il comunicato del Lione -. Un curriculum che l'ex difensore di Palermo e Inter ha arricchito moltissimo con la squadra azzurra alzando il Mondiale nel 2006 dopo aver trasformato il suo tiro in porta contro i francesi". "Trasferito alla Juventus Torino nel 2009, Fabio Grosso conclude la sua carriera 3 anni dopo per intraprendere una nuova avventura da allenatore assumendo rapidamente la guida della Juve U19, con la quale disputa tra l'altro la Youth League contro l'OL - si lege ancora nel testo -. Il suo percorso lo ha poi portato ad essere nominato allenatore della SSC Bari nell'estate del 2017, segnando l'inizio della sua carriera da capo allenatore".

"Dopo aver giocato successivamente nell'Hellas Verone, nel Brescia e nell'FC Sion, è stato al Frosinone, in Serie B, che il romano ha davvero brillato - continua la noto snocciolando i numeri del curriculum di Grosso -. Il suo arrivo a marzo 2021 porta il club in 1a divisione dopo un percorso eccezionale la scorsa stagione: 80 punti raccolti, 24 vittorie su 38 partite, miglior attacco del campionato (63 gol) e migliore difesa (26 gol)".

"L'Olympique Lyonnais è molto lieta di dare il bentornato a Fabio Grosso, con il quale il club ha sempre mantenuto ottimi rapporti sin dalla sua partenza nel 2009 e ha grande fiducia nelle sue capacità di mobilitare la squadra professionistica - prosegue il comunicato di benvenuto -. In attesa di definire la costituzione del suo staff e poi assumere ufficialmente l'incarico di allenatore, Fabio Grosso sarà presente domenica sera al match contro il Le Havre al Groupama Stadium, prima di essere presentato alla stampa lunedì 18 settembre".

"Infine, la dirigenza dell'OL desidera ringraziare in particolare Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet e Sonny Anderson per il loro impegno, la loro straordinaria determinazione e coinvolgimento nella preparazione della squadra professionistica per la partita contro Le Havre", conclude il testo.