De Zerbi apre all'addio: Bayern e Liverpool in pole. Una clausola frena le italiane

L'INTRIGO

Il Milan è nel cuore dell'allenatore bresciano, il Chelsea potrebbe beffare tutti

© Getty Images "Al momento non rinnovo col Brighton, ho intenzione di capire il piano del futuro del club: voglio conservare le mie ambizioni". Ambizioni, quelle che Roberto De Zerbi, dalla prima esperienza al Foggia, in Serie C nel 2014, ha coltivato al massimo per arrivare al top. E adesso che è davvero a un passo da alcuni dei migliori club al mondo non vuole perdere la grande occasione. Bayern Monaco, Liverpool, più indietro Barcellona e Chelsea: il suo nome circola da queste parti, e per i dirigenti italiani l'ex fantasista è già quasi un sogno.

La permanenza di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, annunciata solo pochi giorni fa, ha reso il 44enne di Brescia un serio, anzi serissimo candidato per la panchina dei bavaresi. La concorrenza però non gli manca, visto che si giocherà il posto con Julian Nagelsmann, adesso ct della Germania. Discorso identico in casa Reds: per il post Klopp gli inglesi guardano all'ex Milan ma non solo. Piace moltissimo pure Ruben Amorim, al passo d'addio con lo Sporting Lisbona. Nessuno dei due club citati avrà problemi a pagare la clausola da 14 milioni di euro necessaria per liberare De Zerbi dal Brighton. Un ostacolo grosso invece per le italiane: il Milan è nel suo cuore, e la filosofia dei rossoneri si adatta molto al credo del buon Roberto. La pista appare però poco praticabile al momento, così come quella relativa al Napoli, pronto a rivoluzionare la rosa tra pochi mesi.

E il Barcellona? La strada che conduce De Zerbi ai blaugrana si è molto raffreddata. Un peccato, visto che in Catalogna il tecnico ex Palermo e Benevento troverebbe un ambiente perfetto e tanti talenti da far esplodere. Uno su tutti, Lamin Yamal. Attenzione infine alle possibili sorprese: il Chelsea, che non ha ancora deciso cosa fare sul fronte Pochettino, potrebbe approfittare dei tentennamenti altrui e firmare il blitz nelle prossime settimane.