De Rossi-Boca Juniors, è ufficiale: "Qui come a casa, grazie"

L'ANNUNCIO

Un video di 1'15", pieno di emozioni, che si chiude con De Rossi in maglia gialloblù, quella del Boca Juniors. "Benvenuto Daniele". Scritto così, in italiano. Il club argentino accoglie l'ex capitano della Roma con un post da brividi sui propri profili social, nel quale per la prima volta il centrocampista parla da giocatore del Boca. "Questo è il Boca": De Rossi, brividi d'amore

"Il mio cuore è per la Roma - dice -. Ma mi piace tantissimo il Boca. Ho cominciato a vederlo quando era piccolo perché c'era Maradona. E poi mi sono innamorato dello stadio e dei tifosi passionali. Un club fondato da italiani mi fa sentire come se fossi a casa. Un club grande, nel quale si può credere. Ho sempre detto 'Mi piacerebbe andare in America' e salire quelle scalette da giocatore del Boca. La cosa più importante nella vita è poter realizzare i propri sogni: grazie Boca".