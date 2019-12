De Rossi-Boca Juniors: l'avventura può già finire

CAPOLINEA?

La permanenza di Daniele De Rossi al Boca Juniors non è più così sicura. La rivoluzione attuata in casa Xeneize con il cambio di presidente e l'arrivo di Riquelme nella dirigenza è destinata a cambiare tutti i piani societari e nel futuro la presenza del centrocampista italiano, scontata con Angelici e Burdisso, non è così sicura. I dubbi del presidente Ameal e di Riquelme sono sulla tenuta fisica. Il contratto scade a marzo.

L'incontro decisivo dovrebbe esserci il prossimo 3 gennaio quando De Rossi tornerà a Buenos Aires dalle sue vacanze romane per parlare della situazione con il presidente e la dirigenza. La situazione però si è complicata perché i nuovi volti al Boca Juniors hanno promesso di rivoluzionare la squadra e la figura di De Rossi, costellata di infortuni muscolari che gli hanno consentito di giocare solo sette partite, non è considerata prioritaria.

"Non sappiamo cosa fara' De Rossi, se rimane, se continuera' a giocare....Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contrartto", ha confermato Jorge Ameal.