Dani Alves: "Ho detto no alla Juve"

Quanti trofei ha vinto Dani Alves? Il numero sale teoricamente a 43 contando anche le due Coppe del Nord Est vinte con il Bahia e il Mondiale Under 20, ma ciscoscrivendo il conteggio ai trofei conquistati con gli "adulti", si arriva solo oggi alla cifra tonda di 40 (con le maglie di Siviglia, Barcellona, Juventus, Barcellona e naturalmente Brasile), primo giocatore della storia a riuscirci: 9 campionati (6 spagnoli, un italiano e due francesi), 8 Coppe nazionali (5 in Spagna, 1 in Italia, e due in Francia considerando anche la Coppa di Lega), 7 Supercoppe nazionali (5 in Spagna, 2 in Francia), 2 Coppe Uefa (con il Siviglia), 3 Champions (con il Barcellona), 4 Supercoppe Europee (1 con il Siviglia, 3 con il Barcellona), 3 Mondiali per club (con il Barcellona), 2 Copa America e 2 Confederations Cup.