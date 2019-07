Inter, lo Jiangsu Suning tenta Miranda

Parlando del reparto difensivo, in queste prima settimane nerazzurre Antonio Conte ha più volte menzionato - oltre ai titoli Skriniar, Godin e de Vrij - quelle che possono essere considerate prime alternative ai centrali: D'Ambrosio, Ranocchia e anche Bastoni. Ma mai Joao Miranda, un indizio che porta dritto all'addio del brasiliano dall'Inter. Oggi il centrale ha parlato con la dirigenza nerazzurra in sede, su di lui i cugini dello Jiangsu Suning.

"Rimango all'Inter? Non lo so, sto andando a parlare" ha detto Miranda intercettato prima del confronto con i dirigenti interisti. L'ex capitano del Brasile ha ancora un anno di contratto con l'Inter, voleva tornare in patria, ma davanti all'offerta di Suning da circa 6 milioni all'anno vacillerebbe. Per Marotta e Ausilio ulteriore margine per le trattative in entrata visto che con la cessione potrebbero arrivare 6 milioni di euro.