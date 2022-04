Dalla Francia, Conte dice sì al Psg: primo contatto e una condizione, l'addio di Leonardo

Non c'è solo un possibile ritorno alla Juventus, in caso di cambio ai vertici societari, tra le ipotesi al vaglio di Antonio Conte. Le speculazioni sul tecnico del Tottenham continuano e ora, indiscrezioni da Parigi, parlano di un primo contatto non ufficiale tra il PSG e il pugliese. La disponibilità di Conte per lasciare Londra e trasferirsi a Parigi sarebbe già stata data, ma con una sola condizione: l'addio di Leonardo dal club francese.

Getty Images