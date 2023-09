Cristiano Ronaldo: "La rivalità con Messi è scomparsa, ora siamo quasi amici"

LA RIVALITA'

Il fuoriclasse portoghese: "Chi ama Cristiano Ronaldo non deve odiare Lionel. Abbiamo cambiato il calcio entrambi"

Cristiano Ronaldo o Messi? Questa domanda - senza risposta esatta - ridonda tra gli appassionati di calcio di tutto il mondo da ormai 20 anni e anche oggi che i due fenomeni del 21° secolo giocano in Arabia e Stati Uniti, il mondo del pallone è diviso. "La rivalità è scomparsa - ha invece affermato Cristiano Ronaldo -. Chi ama CR7 non deve odiare Messi, siamo entrambi molto bravi e vi abbiamo fatto divertire per tanto tempo".

Poco prima del passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr in Arabia Saudita, con tanto di qualche scintilla con Messi a Miami sulla competitività di Saudi Pro League e MLS, la Pulce ha conquistato il Mondiale con l'Argentina, l'unico trofeo che manca a CR7: "Abbiamo condiviso il palco a lungo e alla fine siamo diventati, non dico amici, ma colleghi che si rispettano. Inoltre siamo rispettati in tutto il mondo e questo è l'importante perché entrambi abbiamo cambiato la storia del calcio".

Proprio sul Mondiale 2026 Ronaldo non ha voluto però sbilanciarsi: "Non riesco più a pensare a lungo termine, ora mi godo il momento. Punto all'Europeo e fare bene con il Portogallo, poi si vedrà".