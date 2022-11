L'Arabia Saudita torna alla carica per Ronaldo: "Tutto è possibile"

SOGNO PROIBITO?

Il ministro dello Sport saudita: "È un modello per molti ragazzi, mi piacerebbe giocasse da noi"

Ronaldo in questo momento è completamente concentrato sul Mondiale in Qatar e non pensa al calciomercato. Ieri al debutto contro il Ghana ha stabilito l'ennesimo record della sua incredibile carriera (unico giocatore a segnare in 5 Mondiali) e il suo unico pensiero è andare il più avanti possibile con il suo Portogallo. Intorno a lui, però, è normale si rincorrano tanti rumors sul suo futuro, visto che il matrimonio con lo United è finito nel modo peggiore. La soluzione araba non è una novità, visto che lo stesso CR7 nell'intervista dello scandalo rilasciata a Piers Morgan aveva ammesso di aver rifiutato l'estate scorsa un contratto biennale da 300 milioni di euro.

Ora, però, i ricchissimi sceicchi sauditi paiono davvero intenzionati a tornare alla carica. Sei mesi con il Newcastle e poi il trasferimento in Arabia Saudita, con un ingaggio mai visto prima. Secondo il giornale catalano Sport, è questo il futuro che attende Cristiano Ronaldo. L’Al-Nassr Football Club, società calcistica saudita di Riad, allenata dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia, avrebbe proposto al cinque volte pallone d’oro 100 milioni di euro a stagione, una cifra mostruosa che farebbe di Ronaldo il calciatore più pagato al mondo. La palla passa al suo agente Jorge Mendes, il re del calciomercato: la decisione arriverà alla fine della spedizione della sua Nazionale in Qatar.

