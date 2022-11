Ronaldo sempre più nella storia: è l'unico ad aver segnato in 5 Mondiali

UN ALTRO RECORD

CR7 si procura e realizza il rigore dell'1-0 contro il Ghana: è sempre più leggenda

Mondiali 2022, Cristiano Ronaldo si commuove durante l'inno portoghese















© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Cristiano Ronaldo scrive un'altra pagina indelebile della storia del calcio. Nel match contro il Ghana, CR7 si è procurato e ha trasformato il rigore dell'1-0, diventando l'unico calciatore al mondo a essere andato a segno in 5 Mondiali. Per Ronaldo è il 8° centro nella fase finale dei Mondiali: nel 2006 un gol all'Iran, nel 2010 andò a segno contro la Corea del Nord, nel 2014 ancora un gol al Ghana e nel 2018 il suo miglior Mondiale a livello personale, con 4 centri (tre alla Spagna e uno al Marocco).

Prima di calciare e realizzare il rigore, Ronaldo ha baciato il pallone e una volta entrato in porta ha dato sfogo a tutta la sua gioia. D'altronde per CR7 questi sono giorni complicati e ad alta tensione, dopo l'intervista di fuoco contro Ten Hag e il Manchester United e la seguente risoluzione del contratto. In pratica Ronaldo sta disputando il suo ultimo Mondiale da disoccupato. Ma il vizio del gol non l'ha ancora perso...

