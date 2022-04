Conte-PSG, l'entourage smentisce: "Nessun contatto con nessuno"

LA SMENTITA

Gli uomini vicini al tecnico salentino smentiscono seccamente i rumors circolati negli ultimi giorni

Al momento non c’è stato alcun contatto tra il Psg e Antonio Conte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'entourage del tecnico salentino smentisce categoricamente le notizie rimbalzate da Francia e Regno Unito. "Assurde fake news”, vengono definiti i tanti rumors usciti in questi giorni e ripresi da web e social. "Nessun contatto con nessuno" il messaggio chiaro e inequivocabile da parte dell'ex allenatore dell'Inter, legato al Tottenham con un contratto fino al 2023. Getty Images

Dall'ipotetica lista di giocatori desiderati (dove come sempre in questi casi trovano posto alcuni ex, come Lukaku e Pogba), alla folle richiesta di 30 milioni di ingaggio, passando per l'indiscrezione che avrebbe chiesto la testa del ds Leonardo prima di firmare con i parigini, fino alla notizia “spacca spogliatoio” di voler gestire i social network per impedirne un uso esagerato ai giocatori.

Vedi anche Calcio estero PSG, Conte ha detto sì e ha fatto la lista della spesa: c'è anche Lukaku Tutto smentito dal suo entourage, piuttosto seccato dal fatto che stiano circolando notizie destabilizzanti e prive di fondamento, in un momento decisivo per la stagione del Tottenham in piena lotta per il quarto posto e un piazzamento in Champions League.

Vedi anche Calcio estero Dalla Francia, Conte dice sì al Psg: primo contatto e una condizione, l'addio di Leonardo