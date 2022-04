Con Ten Hag sarà rivoluzione a Manchester: in tanti saluteranno lo United

INGHILTERRA

Non solo Pogba saluterà Old Trafford. Da definire anche il futuro di Cristiano Ronaldo

L'arrivo dell'olandese Erik ten Hag sulla panchina ridisegna la strategie di mercato del Manchester United e rimette in discussione il futuro di alcuni cosiddetti intoccabili. Stando a quanto arriva da Oltremanica, infatti, le mosse e gli scenari di mercato che si apriranno per il club dei 'Red Devils', dopo l'arrivo del sostituto di Ralf Rangnick. Getty Images

Il francese Paul Pogba e il serbo Nemanja Matic, entrambi in scadenza di contratto, saluteranno Old Trafford e lo stesso faranno Marcus Rashford e Antonhy Martial, attualmente in prestito al Siviglia. Il futuro di Aaaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones e Alex Telles, invece, resta in bilico, ma difficilmente i quattro verranno confermati. Una vera e propria rivoluzione per svecchiare l'organico e dare nuova linfa a una squadra che vuole tornare fra le grandi, in Europa come in Inghillterra.

Quanto a Cristiano Ronaldo, Ten Hag ha fatto capire che non si strapperà i capelli in caso di addio del portoghese, ma molto dipenderà da come si chiuderà la stagione dello United. Se l'obiettivo Champions League non dovesse essere centrato, allora potrebbe essere lo stesso CR7 a cercarsi una destinazione all'altezza del suo palmares.