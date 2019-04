Chelsea, Sarri: "Pochi cento milioni per Hazard"

09/04/2019

Il futuro di Eden Hazard sembra ormai deciso e tutto porta al Real Madrid. Le cifre di cui si parla però non convincono Sarri, che considera la valutazione del calciatore non in linea con le sue qualità tecniche. "Cento milioni per Hazard? Stiamo parlando di una cifra troppo bassa, secondo me - ha spiegato il tecnico dei Blues dopo la vittoria sul West Ham decisa proprio da una doppietta del fuoriclasse belga -. In ogni caso penso sia molto difficile sostituirlo, ma non posso fare molto per trattenerlo".