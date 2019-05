Chelsea, la Fifa conferma il blocco del mercato dei Blues

08/05/2019

Arriva una brutta notizia per il Chelsea in un periodo in cui la squadra di Sarri aveva risollevato la testa. La Fifa , infatti, ha respinto il ricorso presentato dai Blues contro il blocco del mercato per le prossime due sessioni, conseguenza delle irregolarità nel trasferimento di giocatori minorenni. Confermati, quindi, lo stop agli acquisti e la multa da 600mila franchi svizzeri. Il Chelsea, che ha annunciato nuovo ricorso al CAS, potrà unicamente tesserare calciatori under 16.

Il problema, adesso, è grosso perché con questa limitazione il Chelsea sarà costretto a mantenere l'attuale rosa anche per la prossima stagione visto che non potrà sostituire eventuali giocatori ceduti. Potrà, invece, fare operazioni in uscita.



Ecco perché i Blues hanno annunciato con un comunicato ufficiale un nuovo ricorso alla Corte di Arbitrato dello Sport: "Siamo molto contrariati che il blocco del mercato per due periodi consecutivi non sia stato annullato. Rifiutiamo categoricamente le motivazioni della Commissione, pertanto, in accordo con i regolamenti, la società si appellerà alla CAS".



Un caso a parte è quello che riguarda Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è in prestito dalla Juve, ma il club londinese potrebbe comunque riscattarlo a titolo definitivo o rinnovare il suo "loan" entro il 30 giugno, come prevede l'accordo con i bianconeri, perché la sanzione del massimo organismo del calcio mondiale scatterà dal 1° di luglio. Anzi, proprio visto che Higuain potrebbe essere l'unico acquisto possibile, la sua permanenza in Blues sembra quasi essere scontata.