Cavani al Manchester United: domenica le visite mediche

I tifosi del Napoli speravano in un suo ritorno, Benfica e Atletico Madrid hanno accarezzato a lungo il sogno ma alla fine Edinson Cavani sceglie la Premier League: stanotte volerà a Manchester dove domenica farà le visite mediche prima di firmare un biennale con lo United. L'uruguaiano, svincolato dopo la fine del contratto col Paris Saint-Germain, incrocerà presto la sua ex squadra: il 20 ottobre al Parco dei Principi andrà infatti in scena la sfida di Champions League tra parigini e Red Devils.