Carriço, altro che coronavirus: si trasferisce al Wuhan Zall FC

LA CURIOSITÀ

Il Siviglia ha annunciato la cessione di Daniel Carriço, difensore da 167 gare ufficiali e tre Europa League consecutive (2014, 2015, 2016), un addio toccante che il club ha salutato con un "Gracias Comandante". La curiosità, però, è dove Carriço ha deciso di trasferirsi: in Cina, e proprio al Wuhan Zall FC, squadra della città dove è partita l'emergenza relativa al coronavirus che sta spaventando il mondo (Italia compresa).

Un rischio tutto sommato calcolato visto che il 31enne portoghese si trasferirà in Super League cinese solo quando la situazione si sarà tranquillizzata visto che il campionato di calcio cinese è stato sospeso proprio per l'emergenza sanitaria e riprenderà solo ad epidemia finita. Per lo stesso motivo il Wuhan Zall FC, allenato da José González e con in squadra Léo Baptistão (entrambi ex protagonisti in Liga), sta trascorrendo queste settimane in ritiro a Malaga.