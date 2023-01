Premier League, Cancelo-City ai saluti: per il portoghese c'è il Bayern Monaco

L'AFFARE

L'ex Inter e Juve ha accettato il trasferimento in Bundesliga: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 70 milioni di euro

© Getty Images Botti anche in uscita per la Premier League: Joao Cancelo è infatti pronto a lasciare il Manchester City e unirsi al Bayern Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo riporta The Athletic: l'esterno portoghese è già volato in Baviera e in serata svolgerà le visite mediche di rito. Cancelo resterà in Bundesliga fino a fine stagione, dopodiché serviranno circa 70 milioni di euro per riscattarlo.

Cancelo è stato uno dei titolari inamovibili di Guardiola nella prima parte di stagione, disimpegnandosi sia sulla fascia destra sia su quella sinistra e mettendo a referto 2 gol e 5 assist in 26 presenze tra tutte le competizioni. Dopo i Mondiali in Qatar, tuttavia, ha fatto più fatica a trovare spazio, rimanendo 90' in panchina in 5 delle 10 partite giocate dai Citizens dopo la sosta. Secondo il Daily Mail, alla base dell'addio del terzino portoghese c'è un alterco con Guardiola a seguito dell'ennesima esclusione avvenuta venerdì, per la sfida di FA Cup contro l'Arsenal. Una frattura divenuta insanabile e che ha portato Cancelo a chiedere la cessione, ottenendo il via libera da parte del club. D'altronde, il manager del City ripete spesso che chi non è felice è giusto che se ne vada.

Il Bayern, dal canto suo, con l'ex Inter e Juve si assicura un esterno di classe ed esperienza internazionale, che aiuterà Nagelsmann a far fronte all'infortunio di Mazraoui e, eventualmente, anche alla possibile partenza di Pavard in estate.

