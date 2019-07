Calciomercato Bayern, Kovac e il caso Sané: "Chiedo scusa a Guardiola"

DIETROFRONT

Niko Kovac è tornato a parlare dell'esterno del Manchester City Leroy Sané, ma questa volta non direttamente in chiave mercato. L'allenatore del Bayern Monaco, che aveva dato per fatto l'approdo in Baviera del giocatore, su pressione della dirigenza ha chiesto scusa al club inglese e a Guardiola: "Nell'ultima intervista mi sono esposto troppo, ho parlato con Pep e mi sono scusato. Vorrei farlo anche con il club. In futuro mi limiterò".

L'intervento della società Bayern sulla questione, delicata, con il Manchester City è stato ben evidente. La reazione alle parole di Kovac che dava per imminente l'arrivo in Germania dell'attaccante del City era stata decisa fin da subito: "Siamo tutti invitati a non parlare di giocatori sotto contratto con altri club" aveva ricordato il ds del Bayern Hasan Salihamidzic, seguito poi dal CEO Rummenigge: "Dobbiamo rispettare i calciatori che hanno un contratto con altri club. Sono le regole Fifa".

La paura di complicare ulteriormente una trattativa certamente non semplice ha fatto il resto e Niko Kovac, volente o nolente, ha fatto marcia indietro pubblicamente. Ora non resta che tornare a sedersi attorno a un tavolo, ricucire e trattare per chiudere la questione.