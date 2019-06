Buffon, spunta l'idea Porto: prenderebbe il posto di Casillas

11/06/2019

Per Gigi, dunque, sono giorni caldi. L'avventura al Psg è durata solo una stagione e ha lasciato un po' di amaro in bocca. L'ex capitano bianconero non è ancora pronto per dire addio al calcio giocato e cerca una nuova sfida da affrontare. E il Porto potrebbe davvero essere la soluzione giusta. Forse l'ultima a certi livelli. Un po' perché il club sta cercando un portiere esperto per sostituire Casillas, un po' perché in Portogallo Buffon potrebbe giocare un'altra stagione da protagonista anche in Europa, confrontandosi nuovamente con il grande palcoscenico della Champions League. Il Porto tenta Gigi. Si attendono sviluppi.