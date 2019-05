Buffon aspetta il Psg ma non vuole ritirarsi

12/05/2019

Gianluigi Buffon non ha intenzione di ritirarsi e vuole giocare almeno un altro anno, che sia al Paris Saint Germain o altrove. Il portiere, 41 anni compiuti a gennaio, darà priorità ai parigini ma le recenti parole di Tuchel suggeriscono che non arriverà il rinnovo di contratto e quindi a giugno sarà libero di firmare per un'altra squadra. Le offerte non mancano, anche da squadre che giocheranno la prossima Champions League .

Lo scenario è raccontato dalla Gazzetta dello Sport: la voglia di Buffon, che ieri contro l'Angers ha parato un rigore a testimonianza di una forma fisica ancora invidiabile, è andare avanti almeno un altro anno. E il Psg non sembra garantirgli questa opportunità visto che ha già in casa Areola e dovrebbe far ritorno anche Trapp, ora in prestito all'Eintracht Francoforte.



Per questo l'ex Juve tiene aperta ogni opzione, soprattutto quelle che gli consentirebbero di giocare la Champions League, uno dei pochi trofei che gli mancano per coronare una carriera già di altissimo livello.