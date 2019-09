Ibrahimovic-Boca Juniors, Raiola smentisce: "Fake news"

MERCATO

Dopo le indiscrezioni provenienti dall'Argentina, secondo cui Zlatan Ibrahimovic avrebbe già deciso di non rinnovare il contratto con i Los Angeles Galaxy (in scadenza 31 dicembre 2019) per affrontare una nuova esperienza in Sudamerica (possibilmente al Boca di De Rossi), su Twitter interviene deciso Mino Raiola. Alcune voci, infatti, parlavano di un Ibra che aveva già dato mandato all'agente di sondare l'opzione Xeneizes, ma la smentita è secca: "Non ho mai offerto Ibrahimovic al Boca Juniors o a nessun altro club - scrive Raiola -. E' una fake news totale". "Solskjaer: "Ibra? Il mio numero ce l'ha"

Ibra, 38 anni il prossimo 3 ottobre, ha lasciato una traccia nella MLS segnando 49 gol in 53 partite ma, dal suo arrivo il 23 marzo 2018, non ha ricevuto soddisfazioni a livello di trofei. La scorsa stagione LA era rimasta fuori dai playoff, quest'anno è in lotta nella Western Conference.