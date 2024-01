Besiktas, Rebic è un flop: il club pensa alla rescissione

TURCHIA

L'ex Milan non ha convinto nessuno dei cinque allenatori che si sono alternati sulla panchina bianconera: un solo gol segnato in Coppa di Turchia

© Getty Images Potrebbe già essere giunta alla fine l'avventura di Ante Rebic al Besiktas. Secondo il portale turco Sporx, infatti, l'ex attaccante del Milan sarebbe in rottura totale con il club, che starebbe addirittura pensando alla rescissione del contratto (in scadenza nel 2025). Rebic ha collezionato 20 presenze tra tutte le competizioni in questa stagione, ma solo 6 volte è partito titolare e ha all'attivo appena 1 gol (in Coppa di Turchia) e 5 assist.

Sulla panchina del Besiktas, in questa stagione, si sono alternati ben 3 allenatori (Güneş, Çalimbay e Santos), più 2 tecnici ad interim (Yilmaz e Topraktepe), ma il croato non è stato in grado di convincere nessuno dei cinque. A ottobre, per altro, era circolata la notizia di un litigio con Yilmaz, che lo aveva allontanato dall'allenamento a causa del suo atteggiamento indisponente.

Al termine dell'ultimo match di campionato, perso contro il Sivasspor, anche Santos ha lasciato intendere che qualcosa nel modo di fare di Rebic non lo sta convincendo: "Per me non c'è differenza tra un giocatore di 16 anni e uno di 35, dò la maglia a chi è bravo in allenamento", ha detto dopo averlo tenuto in panchina 90' e avergli preferito il 19enne Kılıç e il 16enne Hekimoğlu. Il suo futuro, al momento, resta un rebus.