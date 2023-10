Turchia, Beskitas: Rebic allontanato dall'allenamento

© Getty Images

È un momento davvero complicato per Ante Rebic in Turchia. Secondo i media locali l'ex attaccante del Milan è stato allontanato dall'allenamento del Besiktas dal tecnico ad interim Burak Yilmaz, a causa del suo comportamento indisciplinato. La squadra stava preparando il match contro il Gaziantep, in programma questa sera.