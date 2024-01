Benzema vuole lasciare l'Al Ittihad per tornare in Europa: il Lione sogna

IL CASO

L'attaccante francese, che si sta allenando da solo, ha detto no a un prestito a un'altra squadra araba

© Getty Images Volano gli stracci tra Karim Benzema e l'Al Ittihad. Club e giocatore sono sempre più ai ferri corti e l'attaccante francese ha chiesto la cessione. Dopo aver detto no al prestito a un'altra squadra araba, l'ex Real Madrid spinge per tornare a giocare in Europa dove ci sarebbe il Lione pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Una soluzione gradita all'ex Pallone d'oro, che ha più volte ribadito il desiderio di chiudere la carriera nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

I soldi non fanno la felicità e se ne è accorto anche Benzema. Solo il 6 giugno scorso, il bomber transalpino commentava in modo entusiastico il suo approdo all'Al Ittihad: contratto triennale da 100 milioni a stagioni. "Sono emozionato per questa esperienza. L'Al-Ittihad ha una storia incredibile, con tifosi passionati e grandi ambizioni. Ho avuto la fortuna di ottenere cose straordinarie nella mia carriera e di ottenere tutto ciò che potevo in Spagna e in Europa - le sue parole -. Mi è sembrato il momento giusto per una nuova sfida e un nuovo progetto. È una nuova sfida per me, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Ci sono tanti giocatori buoni, Cristiano Ronaldo è già qui. Lui è un amico e dimostra che il livello sta crescendo. Sono qui per vincere, come ho fatto in Europa".

Vedi anche Calcio estero Benzema denuncia per diffamazione il ministro dell'Interno francese Darmanin Invece l'esperienza araba si è rivelata catastrofica sia per il calciatore che per il club, già fuori dalla lotta per il titolo. I dissapori hanno lunga data e sono stati certificati dalla pausa invernale in cui Benzema si è allontanato dal club e dall'Arabia e non è tornato per ricongiungersi ai suoi compagni di squadra. Scatenando l'ira dell'Al Ittihad e soprattutto di Gallardo. Rientrato con 17 giorni di ritardo dalle vacanze, ufficialmente a causa del ciclone Belal, Benzema è stato messo da parte e si allena da solo.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa francese AFP, il Pallone d'oro 2022 avrebbe comunicato la propria intenzione di lasciare subito il suo club Al-Ittihad, almeno temporaneamente. Benzema si sentirebbe "impossibilitato a dare il meglio di sé con l'Al-Ittihad a causa delle continue pressioni". Il Lione spera, ma anche dalla Premier arrivano sirene di mercato, con Arsenal, Chelsea e Manchester United pronte ad accoglierlo. La palla è in mano all'Al Ittihad.

