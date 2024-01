Benzema, nuovo caso: non si presenta al ritiro, l'Al-Ittihad lo mette fuori rosa

TORNA IN EUROPA?

L'ex bomber del Real Madrid escluso dal mini-ritiro a Dubai dei sauditi: sarebbe tutta colpa di un ciclone

© Getty Images La storia tra Karim Benzema e l'Al-Ittihad, club ai vertici del calcio saudita, può essere giunta ai titoli di coda dopo appena sei mesi. Dopo il caso risalente agli ultimi giorni dello scorso anno con tanto di sparizione, il bomber francese non si sarebbe presentato alla ripresa degli allenamenti fissato per lo scorso 12 gennaio. Da qui la scelta del tecnico Marcelo Gallardo di non convocarlo per il mini-ritiro di Dubai: l'attaccante classe 1987 è fuori rosa.

L'entourage di Benzema, finito nel mirino delle critiche per non aver soddisfatto le tante aspettative riposte su di lui, ha cercato di buttare acqua sul fuoco ai colleghi di Marca: secondo la versione fonita, il 36enne sarebbe rimasto intrappolato alle Isole Mauritius a causa di un ciclone. Ciò, a loro giudizio, motiverebbe il ritardo nel rientro in Arabia Saudita. In realtà i più pensano che l'ex Real Madrid, dopo sei mesi, sarebbe già stufo dell'esperienza con l'Al-Ittihad e voglioso di tornare a giocare nel calcio europeo.