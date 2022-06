"Benvenuto Ronaldinho": club di 3a divisione messicana annuncia l'arrivo, ma non giocherà

MESSICO

L'annuncio del Real San Luis: per l'ex calciatore un ruolo da dirigente o da uomo immagine

"Benvenuto a Potosì, Ronaldinho". Questo l'annuncio del Real San Luis, club messicano di terza divisione nato solo pochi giorni fa, che ha incendiato la rete e fanno sognare i tifosi di tutti il mondo. Ma l'ex fuoriclasse brasiliano non potrà giocare, essendo abbondantemente fuori quota, visto che in terza divisione i giocatori devono essere nati tra il 1998 e il 2000: tra le ipotesi un ruolo da uomo immagine o da dirigente. The Beautiful Game: Dybala e Pogba per beneficenza con Ronaldinho e Roberto Carlos























































A questo punto la domanda sorge spontanea, anche se la risposta non è ancora chiara. "Che va a fare Ronaldinho al Real San Luis? Diverse le ipotesi sul tavolo: Dinho potrebbe avere solo un ruolo d'immagine per il club, per provare a compensare la cattiva reputazione della zona di San Luis Potosì, dove regnano e spopolano criminalità e il narcotraffico. La sua figura dovrebbe essere semplicemente usata come attrattiva per la presentazione della squadra, che si terrà tra pochi giorni, oppure potrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale.

Vedi anche Calcio Ronaldinho: "Ibra un fenomeno, Maldini potrebbe anche fare il Presidente della Repubblica" Ronaldinho conosce bene il Messico. Nella stagione 2014-2015 ha militato nel Queretaro, squadra con la quale ha giocato 29 partite condite da otto gol. La penultima tappa di una carriera da sogno.