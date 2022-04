Belgio, Martinez: "Lukaku a settembre giocherà in un altro club"

MERCATO

Il ct dei Diavoli Rossi ha parlato del difficile momento del centravanti del Chelsea ipotizzando una svolta a fine stagione

"Mancano ancora sette mesi alla Coppa del Mondo, ma mi aspetto che diversi giocatori cambino club in estate e che a settembre vivano momenti diversi da quelli attuali e mi riferisco in particolare a Lukaku e Hazard". A pochi mesi dal Mondiale in Qatar, il ct del Belgio, Roberto Martinez, non ha nascosto la sua preoccupazione per il periodo di crisi del bomber del Chelsea e in un’intervista al ‘Sun’ ha svelato di aspettarsi importanti novità sul futuro di Lukaku in estate.

Il destino dell'attaccante ex Inter, che non si è integrato nel calcio di Tuchel, non segna in campionato da fine dicembre e non gioca titolare ormai da febbraio, è tutto da scrivere: per arrivare in Qatar con una condizione fisica e mentale ben diversa da quella attuale, Big Rom in estate potrebbe cambiare aria. Vedi anche Calcio Ranking Fifa: Italia flop ma ancora sesta, il Brasile scalza il Belgio in vetta dopo oltre 3 anni

O almeno questo è l'augurio del suo ct Martinez, ma l’addio di Lukaku ai Blues, scenario al momento impossibile visto le sanzioni a carico del Chelsea imposte dal governo inglese, sarebbe reso comunque difficile dall’elevatissimo ingaggio e dalla cifra pagata dai campioni d’Europa per strapparlo all’Inter la scorsa estate (113 milioni di euro).

Ecco perché le eventuali pretendenti all'acquisto del cartellino dell'attaccante belga sono pochissime: secondo l'Express, oltre al possibile e romantico ritorno all’Inter ("un giorno tornerò" ha detto in una recente intervista), Lukaku interesserebbe anche a Psg e Real, che però in cima alla lista hanno altri obiettivi, e al Bayern in caso di partenza di Lewandowski. In Inghilterra invece la più interessata sarebbe l'Arsenal.