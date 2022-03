Ranking Fifa: Italia flop ma ancora sesta, il Brasile scalza il Belgio in vetta dopo oltre 3 anni

RANKING FIFA

Gli azzurri non retrocedono di posizione nonostante l'addio ai Mondiali, la nazionale verdeoro al primo posto

L'Italia farà ancora da spettatrice ai Mondiali, dopo la clamorosa sconfitta negli spareggi contro la Macedonia del Nord per Qatar 2022, ma conserva il sesto posto nel ranking della Fifa con 1723 punti. La grossa novità riguarda il vertice della classifica, dove il Belgio dopo oltre tre anni perde la vetta, scalzato dal Brasile, assoluto dominatore delle qualificazioni del Sudamerica, reduce dalle vittorie per 4-0 contro Cile e Bolivia. Getty Images

Il pareggio per 2-2 contro l’Irlanda e la vittoria per 3-0 sul Burkina Faso in amichevole non sono bastati al Belgio per difendere il primato che durava dall'ottobre 2018, quando attuò il sorpasso alla Francia in vetta per poi non perderlo più. La Nazionale verdeoro è quindi in testa al ranking con 1833 punti contro i 1827 di Lukaku e compagni. Terza è la Francia (1790), quarta l'Argentina (1765) e quinta, davanti all'Italia che l'ha battuta nella finale di Euro 2020, è l'Inghilterra (1762). Entra nella top ten anche il Messico, che guadagna due posizioni portandosi al 9° posto, mentre la Danimarca scivola in 11.a posizione.



Queste le prime dieci posizioni del ranking:

1. Brasile 1832.69 punti

2. Belgio 1827 punti

3. Francia 1789.85 punti

4. Argentina 1765.13 punti

5. Inghilterra 1761.71 punti

6. Italia 1723.31 punti

7. Spagna 1709.19 punti

8. Portogallo 1674.78 punti

9. Messico 1658.82 punti

10. Paesi Bassi 1658.66 punti.