Il vice di De Zerbi: "Serie A? Lui è innamorato dell'Italia..."

In casa Napoli il futuro è ancora tutto da decidere sul fronte allenatore. Il lavoro di Calzona al momento non ha fugato ancora tutti i dubbi di De Laurentiis e ora le ultime dichiarazioni del vice di Roberto De Zerbi sembrano dare indizi importanti sul possibile feeling dell'ex Sassuolo con l'ambiente azzurro. "E' innamorato dell'Italia, è il suo Paese e il Napoli rientra tra le sue squadre preferite - ha svelato Andrea Maldera in un'intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli -. Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo altri due anni di contratto, poi se arrivasse una proposta dall'Italia, e anche da Napoli, Roberto la terrebbe in considerazione". "Non lo so, ma perché dire di no a una piazza come Napoli?", ha aggiunto.