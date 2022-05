Bayern, Lewandowski ai saluti: "La mia ultima partita"

MERCATO

L'attaccante polacco dopo l'ultima di campionato con il Wolfsburg: "Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club"

Il gol segnato al Wolfsburg, il 35esimo gol in 34 partite di Bundesliga, con ogni probabilità è stato l'ultimo di Robert Lewandowski con la maglia del Bayern Monaco. L'attaccante polacco è stato premiato con il titolo di miglior marcatore dopo l'ultima gara di campionato e, dopo aver rifiutato il rinnovo come confermato da Salihamidzic, è uscito allo scoperto anche pubblicamente: "È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern - ha dichiarato - Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club". Lewandowski, ultimo titolo col Bayern?

















Dopo il pari col Wolfsburg Lewandowski ha alzato al cielo il trofeo di miglior marcatore della Bundesliga (vinto per la 7ª volta in carriera, la 5ª consecutiva) e questo potrebbe davvero essere l'ultimo trofeo sollevato con la maglia dei bavaresi. Il Barcellona lo aspetta e Xavi non vede l'ora di accoglierlo: "Non conta l'età, contano le prestazioni - ha detto il tecnico blaugrana in conferenza in merito al possibile ingaggio del quasi 34enne bomber - I calciatori oggi si prendono tanto cura di loro stessi e ogni anno sono più professionali. Guardate Ibrahimovic, Modric, Dani Alves... Hanno tutti prestazioni altissime in club importanti. Guardate Cristiano e anche Messi. L'età non è una priorità, se un acquisto ci migliora è quello che conta".

