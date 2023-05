Barcellona, la speranza di Xavi: "Il ritorno di Messi è nell'aria"

IL FIGLIOL PRODIGO

Il tecnico blaugrana: "Non posso dire molto, dipenderà anche dalle sue intenzioni"

Barcellona, la parata per le vie della città: migliaia di tifosi in festa

















1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il ritorno di Lionel Messi al Barcellona è qualcosa di più di una semplice ipotesi di mercato. Ne è convinto anche Xavi, tecnico che ha portato i blaugrana a vincere la Liga e che, una volta ancora, ha parlato del possibile ritorno dal Psg della Pulce che a giugno si libererà a parametro zero: "Il suo ritorno è nell'aria, non posso dire molto di più. Dipende da tante cose, principalmente dalla sua volontà". Il Barcellona intanto sta aspettando l'approvazione dei conti da parte della tesoreria de LaLiga.

Messi sì, Messi no, a che condizioni e con che contratto? Lionel tace, non si è esposto sul proprio futuro che al momento come unica certezza sembra avere quello di essere lontano da Parigi in un matrimonio mai pienamente consumato. La priorità per la prossima stagione del Barcellona è invece quella di riportare l'argentino a casa, ma per farlo - oltre che trovare la chiave giusta con il giocatore - deve attendere il via libera della federazione per quanto riguarda i conti. Solo così potrà pianificare e presentare un'offerta allo stesso Messi.

Messi intanto ha già finito la propria avventura in Ligue 1, con ogni probabilità vincendola con il Psg. Xavi è ottimista, ma la questione è delicata.