Barcellona, Koeman in panchina: "Possibile, ma dopo Euro 2020"

"Firmare per il Barcellona è una possibilità, però non ci penserò fino agli Europei del 2020". Parola di 'Rambo' Ronald Koeman. Lo scrive il quotidiano spagnolo 'Sport'. Il commissario tecnico dell'Olanda, ex campione dei blaugrana ha aperto a un eventuale ritorno al Camp Nou nelle vesti di allenatore. La priorità però è guidare gli Oranje in occasione di Euro 2020. La nazionale olandese è in testa al gruppo C di qualificazione con la Germania.