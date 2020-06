Lautaro-Barça, c'è l'accordo. Ma l'Inter non molla

Cinque anni per dodici milioni a stagione più i bonus. E' questo l'accordo tra il Barcellona e Lautaro Martinez. Tutti contenti? Non troppo, visto che l'Inter non demorde e per lasciare partire il suo gioiello dell'attacco vuole una contropartita seria. O meglio, vorrebbe i 110 milioni della clausola. In alternativa ci sono solo due strade. La prima è farsi versare 90 milioni cash dai catalani con l'aggiunta di Junior Firpo, oppure scendere a 70 ma con il cartellino di Arthur in più.