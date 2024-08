Liga, Barcellona: c'è il via libera per il tesseramento di Olmo

© Getty Images

Sembra giunta alla conclusione la telenovela Dani Olmo... O forse no. Il Barcellona, come riportano i media spagnoli, avrà il via libera della Liga per tesserare il nuovo acquisto, grazie al ko di Andreas Christensen il cui costo a bilancio, da regolamento, può essere escluso per quattro mesi a partire dal giorno in cui l'infortunio viene comunicato. Il club blaugrana potrà dunque utilizzare l'80% della quota del difensore danese per registrare Olmo fino alla fine dell'anno.