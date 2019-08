Calciomercato, Messi chiama Neymar: "Non andare al Real"

Vedere i fotomontaggi di Neymar con la maglia del Real Madrid deve avergli dato parecchio fastidio. Così, stando a quanto rivelato da Marca, Lionel Messi sarebbe entrato in scena nel tormentone dell'estate e avrebbe chiamato l'ex compagno di squadra: "Torna da noi, non andare al Real". Il virgolettato è una ricostruzione, ovviamente, ma il succo del discorso pare sia stato quello. Psg, i tifosi contro Neymar: "Figlio di p..."

Neymar lasciò il Barcellona nell'estate del 2017 proprio per non vivere più all'ombra di Leo. Il suo desiderio era essere la primadonna in un altro club, portarlo a vincere in Europa e arrivare così al Pallone d'oro. Il progetto non è riuscito, perché il Psg non è mai arrivato fino in fondo. Ma al di là dell'aspetto professionale e dall'ambizione personale, i rapporti tra i due sono sempre stati buoni, così come quelli tra il brasiliano e Luis Suarez.

Spaventato dall'idea di vedere Neymar al Real, Messi avrebbe tentato così di convincerlo a riformare la M-S-N, anche se oggi, al Barça, c'è un altro campione con, di sicuro validissima alternativa al tridente che per 4 anni diede spettacolo, dal 2013 al 2017, arrivando a vincere tutto, Champions e Mondiale per club compresi. Ora bisogna capire due cose: se Neymar ascolterà Leo e se il Barça avra la forza economica per strapparlo al Real.