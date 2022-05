Barça, servono risorse per i nuovi colpi: Kessie e Christensen in stand-by

Prima degli annunci ufficiali relativi ai nuovi acquisti per la prossima stagione, in casa Barcellona è tempo di far quadrare i conti. Vista la situazione economica e le regole della Liga, al momento il club blaugrana non può infatti concludere alcuna operazione in entrata. Situazione che tiene in stand-by i colpi Kessie e Christensen. I due sono stati già ingaggiati dal Barça, ma i loro trasferimenti non sono stati ancora registrati in Spagna in attesa di trovare le risorse necessarie.

