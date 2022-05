Kessie, addio Milan: "Non potevo sperare di chiudere in modo migliore"

"Non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un'emozione unica: siamo campioni d'Italia!". Frank Kessie saluta il suo popolo, quello rossonero, dopo aver passato cinque anni con la casacca del diavolo sulle spalle. "Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti!". Il Presidente aveva già più volte ribadito che a fine stagione avrebbe cambiato aria, lo scudetto in bacheca rende l'addio di uno degli uomini simbolo del Milan degli ultimi anni meno amaro. Con ogni probabilità l'anno prossimo il centrocampista ivoriano giocherà nel Barcellona.

© Getty Images