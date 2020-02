Atletico Madrid, il presidente contro Cavani: "Vergogna"

IL PRESIDENTE ALL'ATTACCO

Edinson Cavani all’Atletico Madrid: l'affare sembrava fatto e invece è saltato tutto. La squadra di Simeone, che sperava di accogliere il Matador, alla fine si è dovuta arrendere di fronte alle richieste avanzate dall’entourage del giocatore e dal Psg. Una situazione che ha fatto infuriare il presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo, che ha tuonato: "È vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati". Neymar, omaggio a Bryant prima del Montpellier





































Le dichiarazioni del numero uno dell’Atletico dopo il derby perso contro il Real hanno innescato una serie di polemiche ed è arrivata la replica al vetriolo dell'agente e fratello del giocatore. Walter Guglielmone, che ha risposto ai microfoni di Cadena SER: “Chi è Enrique Cerezo? Io non l’ho mai visto in questo mese di trattative, non so nemmeno che ruolo abbia”.

L’agente pensa inoltre che l’Atletico debba alcune spiegazioni ai propri tifosi: “Devono dire a tutti perché Cavani non è arrivato. Edinson era disposto a ricevere meno soldi rispetto al Psg. L’Atletico non si è caricato sulle spalle tutto il costo del giocatore e i francesi non volevano abbassare le loro richieste. Se fosse stato per soldi, Edinson sarebbe andato in Inghilterra al Manchester United oppure al Chelsea”.

