Liga: il Real Madrid vince il derby 1-0 e consolida la vetta

SPAGNA

Il Real Madrid si impone al Bernabeu nel derby contro l'Atletico e allunga in testa alla Liga a +6, in attesa del Barcellona. La squadra di Simeone, che pure aveva disputato un buon primo tempo (colpendo anche un palo con Correa), cade a inizio ripresa (56’) sotto il piattone destro di Benzema, su suggerimento di Mendy dalla sinistra. I colchoneros sprofondano a -13 dalla vetta e rischiano ora di vedersi superare da Valencia e Real Sociedad.

Il Santiago Bernabeu è in festa, Madrid si colora di bianco. Il Real piega di misura l’Atletico di Simeone e vola a +6 sul Barcellona secondo, nonché a +13 proprio sulla formazione di Simeone. Eppure i colchoneros non hanno per nulla disdegnato in questo derby, soprattutto nel primo tempo. Una girata volante mancina di Sergio Ramos termina di poco a lato in avvio di match; sul fronte opposto Vitolo prova un destro di prima intenzione che passa tra le gambe di Varane, ma Courtois respinge a terra. L’occasione più clamorosa del primo tempo viene costruita dagli ospiti al 24’: azione personale di Vitolo, il pallone rimbalza in area e Correa da posizione defilata scheggia il primo palo con un destro secco. Il primo tempo regge molto sui binari dell’equilibrio: l’Atletico protesta al 33’, quando Casemiro, con un ottimo recupero, riesce ad anticipare Morata dopo una grande giocata di Sau, ma il direttore di gara lascia correre. Allo scadere del primo tempo Modric tenta una conclusione dalla distanza ma Oblak para senza problemi.

L’avvio del secondo tempo, però, s’incanala subito a favore del Real. Morata (forse infortunato) viene sostituito da Lemar, Valverde impegna Oblak in respinta, e al 56’ gli uomini di Zidane sbloccano la situazione: tutto parte da una splendida idea di Vinicius (che ha rilevato Kroos nell’intervallo) per Mendy, il quale s’invola sulla sinistra e mette al centro un cross facile per Benzema, che insacca in rete anticipando tutti col piattone destro. È il gol che spacca in due il match, anche perché l’Atletico fa molta fatica nella ripresa a rendersi pericoloso. Eccezion fatta per un destro altissimo di Thomas dalla distanza, sono i padroni di casa ad andare più vicini al raddoppio: il destro a giro di Vinicius è centrale, il tiro di Mendy termina sul fondo non di molto. La gestione ordinata e tranquilla da parte del Real Madrid arriva fino al triplice fischio finale, che decreta la fuga (seppur provvisoria) dei blancos in testa alla classifica e al proseguimento del periodo complicato dell’Atletico, che non vince da un mese.