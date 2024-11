Ancelotti sotto pressione e nel mirino: faccia a faccia con Perez decisivo per il futuro

Il tecnico italiano, rimasto orfano in estate di un big come Kroos e alle prese con una valanga di infortuni (ha fuori Vinicius, Alaba, Carvajal, Tchouaméni e Rodrygo) ha chiesto pazienza anche dopo il ko con i Reds. Ma Florentino Perez, è noto, non ama perdere o vivacchiare. Ambisce sempre al massimo, e non si accontenta nemmeno di un Real in corsa in Liga contro un Barcellona in gran forma (i Blancos inseguono con 4 punti di distacco e una gara in meno). Non a caso, svela Marca, il numero uno del Real e Ancelotti si incontreranno prima della sfida in calendario domenica con il Getafe. Un faccia a faccia cruciale per capire se il club ha ancora davvero fiducia nell'ex Milan.