Champions League: Liverpool da sogno, batte anche il Real Madrid. Ok il Dortmund

MONACO-BENFICA 2-3

Super rimonta del Benfica, da 1-2 a 3-2 in casa del Monaco. Ottimo avvio da parte dei monegaschi, che poco prima del quarto d’ora di gioco passano in vantaggio grazie alla zampata di Ben Seghir al 13’ su assist di Golovin. Dopo la rete incassata i portoghesi si mettono in moto per cercare il pareggio, spingendo tanto nella mezzora restante di primo tempo. All’intervallo i padroni di casa sono ancora avanti di un gol. Nel secondo tempo accade davvero di tutto: Pavlidis pareggia i conti al 48’, e nel giro di sette minuti vengono annullati due gol (uno per parte): prima al 51’ ad Akliouche, poi al 55’ a Bah. Al 58’ la squadra di Hutter rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione dell’ex Singo, ma dieci minuti più tardi nonostante l’uomo in meno trova comunque le forze di andare sul 2-1 grazie a Magassa. Nei minuti finali i lusitani aumentano la propria intensità, arrivando al ribaltone che vale i tre punti: all’84’ l’ex Fiorentina Arthur Cabral pareggia nuovamente i conti, e quattro minuti più tardi la rimonta è completata grazie al 3-2 finale di Amdouni. Il Benfica sale a 9 punti, uno in meno rispetto ai 10 totalizzati fin qui dal Monaco.