Allardyce è sicuro: "Guardiola è pronto per la Juventus. Vuole fare come Mourinho"

LA VERSIONE DI ALLARDYCE

La durissima condanna decisa dalla Uefa ai danni del Manchester City (due anni fuori dalle competizioni europee) ha sconvolto l'intero calcio inglese e, di conseguenza, ha rimesso in gioco il futuro di Pep Guardiola, sogno proibito dei tifosi juventini fin dalla scorsa estate. Ma ci sono davvero possibilità che lo spagnolo alleni la Juventus nella prossima stagione? Secondo “Big Sam” Allardyce, ex ct dell'Inghilterra e icona del calcio inglese, sì e ne ha parlato in una lunga intervista con il Mirror. Manchester City fuori dall'Europa

"Pensiamo a Pep - ha detto Allardyce - ci siamo tutti sorpresi quando ha lasciato il Barcellona. È cresciuto lì, ci ha giocato ed è stato allenatore anche nella cantera, poi gli affidano la panchina della prima squadra, vince la Champions e la Liga con regolarità. E poi all’improvviso ‘ok, mi fermo un anno'”.

E dopo la pausa è arrivato il Bayern Monaco: “Ha deciso che la sua prossima avventura sarebbe stata la Germania e la cosa assurda è che quando è arrivato sapeva già parlare tedesco. L’anno fermo l’ha passato a imparare la lingua, così da essere pronto a comunicare già dal primo giorno. Una cosa molto importante quando vai all’estero”.

“Poi sta lì tre stagioni e arriva al Manchester City dove passa delle ottime annate - continua l'ex ct inglese - E adesso la prossima sfida è l’Italia. Sembra un po’ che stia dicendo: ‘devo andare in Italia e mettermi alla prova, dimostrare che posso fare bene anche lì'. Il che è complicato, come lo è in Germania, Inghilterra e Spagna. Vuole fare un po’ quello che ha fatto Mourinho: Portogallo, Chelsea, Inter, Real e poi è tornato in Premier League, il campionato che ama di più”.

“Sarà triste perdere Guardiola, perché ha dato molto alla Premier League in questi anni e se siamo un campionato migliore è anche grazie a lui”, ha sottolineato Allardyce, che si è poi detto certo che il catalano farà bene anche in Italia: “Il tipo di calcio che si fa in Italia è molto negativo, molto difensivo, è sempre stato così. Vincere 1-0 è stato sempre abbastanza per gli italiani. Guardiola andrà lì e rivoluzionerà la Serie A. Impone il suo tipo di calcio dovunque vada. Trasformerà la Juventus, dal gioco che hanno ora alla sua ragnatela di passaggi”.

Avrà ragione "Big Sam" Allardyce? I tifosi bianconeri si augurano di sì.

