Alexis Sanchez vola in Francia: firmerà un biennale con il Marsiglia

NUOVA AVVENTURA

Dopo la risoluzione con l'Inter, nuova esperienza in Ligue 1 nella squadra di Tudor

© Getty Images Ciao Italia, Alexis Sanchez è pronto a sbarcare in Francia. L'attaccante cileno, che lunedì ha ufficialmente salutato l'Inter con la risoluzione anticipata del contratto, atterrerà a Marsiglia in serata, primo contatto con la città in cui vivrà per i prossimi due anni. Mercoledì infatti sono in programma le visite mediche mentre per la firma sul biennale da circa 3 milioni a stagione con l'Olympique allenato da Igor Tudor potrebbe servire qualche giorno in più a causa di alcune questioni burocratiche legate al decreto crescita francese ancora da sistemare. L'ufficialità è comunque attesa entro il weekend.

Per Sanchez dopo Serie A, Liga e Premier League, nuova avventura in un campionato mai provato prima come la Ligue 1. Al Marsiglia troverà, oltre all'allenatore croato (nel mirino dei tifosi e fischiato prima del 4-1 al Reims di domenica sera), alcune vecchie conoscenze del nostro campionato come Lirola, Veretout, Milik, Gerson e Under.