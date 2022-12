Cristiano Ronaldo: "Non vedo l'ora: la visione dell'Al-Nassr mi stimola"

Cristiano Ronaldo giocherà nel campionato arabo, queste le sue prime parole da nuovo giocatore dell'Al-Nassr: "Non vedo l'ora di provare un nuovo campionato di calcio in un nuovo Paese. La visione dell'Al-Nassr mi stimola molto e sono entusiasta di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra per cercare di aiutare il club a ottenere altri successi". Tra stipendio e sponsor, CR7 - che ha firmato fino al 30 giugno 2025 - guadagnerà circa 200 milioni di euro a stagione.