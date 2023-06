Al Ittihad scatenato, dopo Benzema acquistato anche Kanté

ARABIA SAUDITA

Il centrocampista lascia il Chelsea dopo 7 stagioni e si lega al nuovo club con un contratto triennale

© al ittihad Un'altra stella del calcio europeo cede al fascino dell'Arabia Saudita. N'Golo Kanté è un nuovo giocatore dell'Al Ittihad, il club campione in carica delle Saudi League che un paio di settimane fa aveva messo sotto contratto il connazionale Karim Benzema. Il centrocampista francese classe 1991 lascia il Chelsea dopo 7 stagioni e ha firmato con il nuovo club un contratto triennale. Indosserà la maglia numero 7.

"Non ascoltate notizie false. Kanté è un giocatore dell’Ittihad adesso!" ha twittato il club di Jeddah. Il suo presidente Anmat Al-Hailee ha dato su Twitter un "benvenuto alla nostra nuova tigre Kanté".

Campione del mondo con la Francia nel 2018, in maglia Chelsea Kanté ha vinto tutto da grande protagonista. Premier, Coppa d'Inghilterra, una Champions League, una Europa League, una Supercoppa europea e un mondiale per club il suo ricchissimo palmares. Frenato da ripetuti problemi al tendine del ginocchio, nella stagione appena conclusa ha giocato con il contagocce e ha dovuto saltare anche il Mondiale in Qatar.

Kanté potrebbe essere presto raggiunto in Arabia Saudita da diversi compagni del Chelsea: Edouard Mendy va verso l'Al Ahli, Hakim Ziyech è vicino all'Al Nassr, Kalidou Koulibaly tratta con l'Al-Hilal, che pensa anche a Pierre Emerick Aubameyang.

PIF, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che detiene la maggioranza di Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal e Al Ahli, ha deciso di fare le cose in grande, per far diventare la Saudi Pro League uno dei migliori tornei al mondo. E allo stesso tempo sta aiutando un club 'amico' a sistemare i conti. PIF, infatti, ha forti legami con la Clearlake Capital, una società di investimento che si concentra su tecnologia e industrie di consumo, proprietaria del Chelsea insieme all'uomo d'affari Todd Boehly.

